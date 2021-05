Afinal, trabalhadores da Groundforce têm salários de maio em risco

Apesar das garantias que tinham sido dadas no final de abril sobre o pagamento dos salários, os trabalhadores da Groundforce arriscam-se a ficar novamente com as remunerações em atraso, revela esta terça-feira o jornal digital Eco.O jornal conta que o ministro das Infraestruturas e da Habitação Pedro Nuno Santos convocou os sindicatos para uma reunião esta segunda-feira, tendo informado que não há liquidez suficiente para assegurar o pagamento atempado dos salários de maio.Ainda no final de abril a Groundforce tinha assegurado aos trabalhadores que haveria meios para pagar os salários de maio e que previa avançar com contratações em junho. Porém a situação agravou-se, com a empresa a rasgar o acordo de venda e aluguer de equipamentos que tinha assinado com a TAP, e com a companhia aérea a dar entrada de um pedido de insolvência da Groundforce