Air France-KLM fora da corrida a slots da TAP

A Air France-KLM não irá apresentar qualquer proposta para os 18 slots da TAP no aeroporto de Lisboa. A garantia foi dada por Laurent Perrier, diretor-geral do grupo para Portugal e Espanha, esta quarta-feira num encontro com jornalistas."Temos todos os slots que precisamos em todos os aeroportos em Portugal, por agora", afirmou.Quando questionado sobre um eventual interesse em entrar no capital da TAP, o responsável escusou-se a comentar.Em dezembro, o secretário de Estado do Tesouro, Miguel Cruz, fez saber em entrevista ao Observador que, naquela altura, havia seis interessados em investir na TAP. Três são grupos de aviação, revelou o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos.Para o grupo Air France-KLM, "Portugal é um dos mercados mais dinâmicos", tendo já ultrapassado, em 2021, os níveis pré-covid, com uma subida de 21% nos passageiros, revelou Perrier. De acordo com os números divulgados no quarto trimestre de 2019, eram 41.104 os passageiros transportados, com bilhetes comprados em Portugal. No mesmo período em 2021, este número subiu para 49.773.

O período de pandemia foi "muito difícil" mas "nunca parámos de voar para Portugal", diz Laurent Perrier que sublinha que "o mercado português foi um dos que mais cresceu na Air France KLM em 2021, sobretudo no segmento de lazer". No entanto, entre as viagens de negócios o grupo franco-holandês "ainda não ultrapassou os níveis pré-Covid".



A aposta do grupo em Portugal vai continuar em 2022, com o reforço da oferta em 15% no verão IATA de 2022, entre abril e outubro.



A retoma da rota a partir de Faro para Paris-CGD e o aumento da oferta em +33%, no segundo semestre de 2021, nas rotas do Porto para Amesterdão-Schiphol e Paris-Charles de Gaulle, foram duas apostas que resultaram no aumento do número de passageiros, segundo o responsável.