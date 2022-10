KLM aumenta oferta a partir de Portugal para 163 destinos no inverno

Leia Também TAP reforça oferta a partir do Porto no próximo verão

Leia Também Air France-KLM fora da corrida a slots da TAP

A KLM vai aumentar a oferta a partir de Lisboa ou do Porto para 163 destinos, 92 europeus e 71 intercontinentais, entre 28 de outubro de 2022 e 25 de março de 2023.Num comunicado divulgado esta terça-feira, a KLM afirma que este aumento para 163 destinos representa um acréscimo superior a 30% face ao mesmo período de 2019 (pré-pandemia).Os novos destinos da KLM para o programa de inverno a partir de Lisboa ou do Porto via 'hub' da companhia em Amesterdão-Schiphol são Nantes, em França, Rovaniemi, na Finlândia, Aarhus, na Dinamarca, e Katowice, na Polónia."Este inverno, a KLM também vai continuar a operar os voos para Austin (Texas) nos EUA, que foram introduzidos no verão", refere o comunicado, adiantando que, "face a 2019, a KLM vai oferecer mais lugares nos voos para a América do Norte".