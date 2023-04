Airbus vai abrir segunda linha de montagem na fábrica da China

A fabricante europeia de aviões Airbus revelou, esta quinta-feira, que vai abrir uma segunda linha de montagem na sua fábrica na China que lhe vai permitir duplicar a capacidade de produção no país.



O anúncio foi feito à margem do encontro entre o presidente francês, Emmanuel Macron, e o seu homólogo chinês, Xi Jinping, enquadrando-se nos acordos entre Paris e Pequim para aprofundar a cooperação designadamente nos domínios do comércio e tecnologia.





Uma segunda linha de montagem na fábrica em Tianjin, cidade portuária no norte da China, permite à Airbus conquistar uma maior fatia do mercado que disputa com a rival americana Boeing."Faz todo o sentido para nós, à medida que o mercado chinês continua a crescer, servir localmente as companhias aéreas chinesas e provavelmente também outros clientes na região", afirmou o CEO da Airbus, Guillaume Faury, citado pelas agências internacionais.A fábrica da Airbus na China, que está focada na montagem dos A320 e também produz os A321neo, entregou desde a abertura, em 2008, mais de 600 aviões, de acordo com dados constantes do "site" da fabricante aeronáutica.