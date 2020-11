Alexandre Solis: “Registamos que há alguma estabilidade na aviação de defesa”

Apesar da pandemia, a OGMA nunca parou, assegura Alexandre Solis, em entrevista escrita ao Negócios. Mas para o acordo com a Pratt & Whitney “determinou que alguns passos no cronograma de aprovação tenham demorado mais um pouco do que desejaríamos”.

