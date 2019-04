ANA já entregou estudo de impacte ambiental do Montijo

Entidade gestora dos aeroportos nacionais descarregou estudo na plataforma da Agência Portuguesa do Ambiente.

Negócios com Lusa 12 de abril de 2019 às 20:08

A ANA entregou esta sexta-feira, 12 de abril, à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) o estudo de impacte ambiental (EIA) do aeroporto complementar do Montijo, adiantou ao Negócios fonte oficial da empresa. O estudo foi descarregado na plataforma da APA e será agora analisado exclusivamente por esta entidade antes de ser submetido a consulta pública.

A transformação da base aérea do Montijo num aeroporto civil faz parte de um acordo assinado com o estado a 8 de janeiro, o qual contempla também a remodelação do aeroporto da Portela e o encerramento de uma das pistas desta infraestrutura. O investimento a realizar pela ANA, detida pelos franceses da Vinci, será de 1,15 mil milhões de euros.

Recentemente, lembra a agência Lusa, o primeiro-ministro, António Costa, disse que apenas se aguardava o EIA para ser "irreversível" a solução aeroportuária Portela + Montijo, considerando haver consenso nacional sobre o projeto.

Em 11 de janeiro, António Costa admitiu que "não há plano B" para a construção de um novo aeroporto complementar de Lisboa caso o estudo de impacto ambiental chumbe a localização no Montijo e voltou a garantir que "não haverá aeroporto no Montijo" se o estudo de impacte ambiental não o permitir.

Em 8 de março, a associação ambientalista Zero anunciou que tinha interposto uma ação judicial contra a APA, para que seja efetuada uma Avaliação Ambiental Estratégica ao novo aeroporto do Montijo.

Em comunicado divulgado na altura, a Zero referiu que desde o início do processo para a escolha de um local para a construção do novo aeroporto tem alertado para a necessidade de uma Avaliação Ambiental Estratégica, em vez de uma Avaliação de Impacto Ambiental.