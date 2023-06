ANA lucra 334 milhões em 2022, mais 10% do que antes da pandemia

A ANA – Aeroportos de Portugal obteve lucros de 333,9 milhões de euros no ano passado, ultrapassando em 30 milhões (10%) os registados em 2019, ano que antecedeu a pandemia. Em 2020, com a crise que a covid-19 provocou no setor da aviação, o grupo – que inclui a ANA SA e a Portway – apresentou um prejuízo de 79,7 milhões de euros, tendo conseguido sair do vermelho em 2021, quando gerou lucros de 25,5 milhões. No total, os ganhos

