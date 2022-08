Angolana TAAG anuncia reforço da sua frota com seis Airbus A220

A transportadora aérea angolana TAGG anunciou esta quarta-feira, em comunicado, a intenção de reforçar a sua frota no segundo semestre de 2023 com seis novos aviões Airbus A220 (em regime de 'leasing') "numa perspetiva de longo prazo"."Para responder à procura do mercado" decorrem negociações adicionais com fornecedores, incluindo com a Boeing, acrescenta a TAAG.O plano de reforço de frota "assenta na recuperação de aeronaves, aquisição de novas aeronaves em regime de 'leasing' (curto e longo prazo) bem como uma forte capacitação do capital humano existente", frisa a empresa angolana."Tal como tem sido comunicado, a companhia de bandeira nacional está a implementar o aumento de frequências em rotas existentes e igualmente numa fase avançada na reabertura de rotas e sinalização de novos destinos. O reforço da operação está em linha com os indicadores de procura de mercado, no qual procuramos satisfazer a expectativa dos passageiros e responder a crescente afluência nos seus destinos preferenciais", justifica.A TAAG conta atualmente com aeronaves do tipo Boeing 777 e Boeing 737 "em intensivo processo de manutenção, os quais uma vez recuperados irão reintegrar a frota"."Adicionalmente, e em substituição temporária das aeronaves que se encontram em manutenção, a TAAG tem igualmente aviões alugados em regime de 'wet lease'", detalha.