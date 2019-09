APA: “Não fomos em momento algum condicionados” no aeroporto do Montijo

A consulta pública ao estudo de impacte ambiental ao projeto do aeroporto complementar do Montijo já recebeu mais de 600 contributos. O presidente da APA garante ter “completamente salvaguardada a autonomia técnica”.

O presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Nuno Lacasta, garantiu esta terça-feira no Parlamento que a entidade que lidera, e que tem a decisão final sobre a avaliação de impacte ambiente do projeto para o aeroporto completar do Montijo, "não foi em momento algum condicionada".