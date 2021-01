Aviação: Da venda de slots ao fecho de rotas, ajudas têm condições

Bruxelas tem decidido caso a caso se exige medidas adicionais para preservar a concorrência no âmbito dos auxílios às companhias aéreas, quer no quadro temporário covid quer no regime de resgate e reestruturação. Já impôs vendas de slots, alienação do atendimento ao cliente, fecho de rotas e o não aumento da capacidade da frota em operação.

