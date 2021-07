Bilhetes aéreos para Portugal ainda estão 82% abaixo de 2019

Lentamente, o turismo nacional vai recuperando, numa altura em que a população vacinada é cada vez maior e em que as restrições às viagens vão sendo levantadas. Mas, se a retoma do tráfego aéreo em relação a 2020 já é clara, os números continuam muito aquém dos de 2019. As quedas ainda são superiores a 80%.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...