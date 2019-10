Boeing cai a pique na bolsa com 737 Max a levantar novos riscos

As cotações da fabricante de aeronaves Boeing seguem numa trajetória negativa acentuada depois de a empresa ter sido alvo de três revisões em baixa da sua avaliação por parte dos analistas. Estes apontam riscos reforçados em relação à venda do modelo 737 Max depois de ter sido divulgado que um piloto havia assinalado perigos durante o processo de certificação do avião que, mais tarde, vieram a ser relacionados com dois incidentes fatais.





Em causa estão as falhas do modelo 737 Max, central para o negócio da Boeing, que estiveram na génese de dois acidentes que levaram à morte de 157 pessoas em março passado, num voo da Ethiopian Airlines, depois de já terem falecido 189 pessoas a bordo da mesma nave da Boeing em outubro de 2018. Agora, vieram a público mensagens escritas por um piloto responsável pela parte técnica da nave, Mark Forkner, dirigidas ao colega Patrik Gustavsson. Estas alertavam para os problemas no sistema da Boeing.





O suíço UBS escreveu que as referidas notícias "reforçam a perceção de, e pesam no potencial, de resolução incompleta (do problema), o que inevitavelmente coloca mais dinheiro/confiança e tempo em jogo". Na sequência destas conclusões, a entidade cortou a avaliação de "compra" para "neutral" e acompanhou esta mudança de uma revisão em baixa do preço alvo de 470 dólares para 375 dólares.