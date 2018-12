Boeing e Embraer unem-se para criar gigante de 5,26 mil milhões da aviação no Brasil

O acordo para a criação de uma nova empresa de aviação comercial, que vinha a ser preparado pela Embraer e pela Boeing, está agora concluído. Falta a aprovação do Governo brasileiro, reguladores e accionistas.

A brasileira Embraer aprovou com a americana Boeing os termos do acordo que dá origem a uma nova empresa de aviação comercial no Brasil – um negócio, em joint-venture, avaliado nos 5,26 mil milhões de dólares (4,6 mil milhões de euros), avança o Globo.





A nova gigante da aviação vai contar com uma participação de 80% da Boeing e 20% da Embraer. Para já, recebe a designação de JV Aviação Comercial ou Nova Sociedade, mas não será este o nome após a conclusão da operação, que carece ainda da aprovação do Governo.





O Governo brasileiro tem uma palavra a dizer uma vez que detém uma "golden share" na companhia e tem poder de veto em decisões estratégicas, como a transferência de controlo accionista dentro da empresa.