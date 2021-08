British Airways cria nova operação low cost em Gatwick

Leia Também Ryanair e British Airways poderão ter de reembolsar passageiros de voos cancelados

A British Airways vai substituir a operação de voos de curta duração no aeroporto britânico de Gatwick por um negócio low-cost, numa altura em que o apetite por viagens continua a sofrer os efeitos da pandemia.A companhia, que pertence ao grupo IAG, anunciou esta quinta-feira que já está a trabalhar "com os sindicatos nas propostas para a operação de curta duração", naquele que é o segundo aeroporto mais movimentado do Reino Unido. A companhia britânica confirmou, assim, a informação que já havia sido avançada pelo Wall Street Journal.De acordo com o Telegraph, as conversações com os sindicatos dos trabalhadores de Gatwick são vitais para estes planos, já que a empresa estará a ponderar usar as mesmas "slots" e trabalhadores para esta operação, mas com termos e condições que precisarão de ser renegociados para viabilizar esta mudança.Segundo a empresa, ao estabelecer uma operação low-cost, num mercado que é "altamente competitivo", a companhia conseguiria "ter uma companhia sustentável no atual contexto", salientando a "necessidade de um modelo de operação que seja competitivo". Esta nova operação permitirá à empresa "ser ágil e competitiva, possibilitando criar uma presença no mercado de curta distância em Gatwick ao longo do tempo", revela uma nota da companhia.Esta não é a primeira vez que a empresa tenta criar uma low-cost há alguns anos. Em 1998, a empresa criou a Go Fly, que operava voos entre o aeroporto de Stansted, em Inglaterra, e a Europa. Esta companhia acabou por ser adquirida pela easyJet, quatro anos após a criação. Este ano, devido à diminuta procura de voos de curta duração, a British Airways mudou todos os voos deste género para o aeroporto de Heathrow.