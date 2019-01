Carro voador da Boeing já levantou voo

A Boeing "completou com sucesso o primeiro teste de voo do seu veículo aéreo de passageiros autónomo", chamado de PAV, revelou a empresa num comunicado emitido esta quarta-feira, 23 de janeiro.

A empresa vai continuar a realizar testes para melhorar o desempenho e a segurança do carro aéreo.

O veículo, que ainda é um protótipo, "completou uma descolagem controlada, voou e aterrou" durante o teste realizado, que avaliou as funções do veículo autónomo e os sistemas de controlo. A Boeing adianta que serão realizados mais voos de teste.

"No espaço de um ano, progredimos de um desenho conceptual para um protótipo", realçou o responsável tecnológico da Boeing, Greg Hyslop, citado no comunicado.

"A Boeing estava lá quando a indústria da aviação nasceu e no nosso segundo século vamos desbloquear o potencial do mercado de mobilidade aérea urbana", salientou Steve Nordlund, vice-presidente da Boeing Next, empresa que está a desenvolver o PAV.