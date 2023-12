CEO da TAP alerta que incerteza sobre aeroporto vai “refletir-se no preço” da privatização

O presidente executivo da TAP não tem dúvidas que a melhor solução para a companhia aérea é ser privatizada. “Pragmaticamente, é impensável ter uma empresa de aviação a atuar num mercado global condicionada por um acionista. A forma mais óbvia, e historicamente comprovada, é privatizá la”, disse Luís Rodrigues este sábado no congresso da Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que decorreu no Porto.Numa das raras intervenções públicas, o responsável da TAP garantiu ainda que, apesar da incerteza política que vai levar ao atraso da privatização, o interesse das gigantes europeias continuou aceso, tendo revelado que “ainda ontem” tinha falado com um dos interessados. A Air France-KLM, IAG e Lufthansa já manifestaram interesse em entrar na corrida.Questionado sobre os constrangimentos que a atual situação de congestionamento do aeroporto de Lisboa pode ter na eventual venda da empresa, Luís Rodrigues admitiu que esta situação, aliada à incerteza em torno da decisão da nova infraestrutura aeroportuária, “são condicionadoras” e isso vai “reflectir-se no preço” “Qualquer operador que queira comprar vai dizer que se existir uma nova infraestrutura o valor é um, caso não exista será outro” mais baixo.