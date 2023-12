CEO da TAP: “O tempo dos zorros e solitários de gestão não existe”

Quando assumiu os comandos da TAP, há sete meses, Luís Rodrigues encontrou uma "operação desorganizada" e ficou surpreendido "pela falta de conhecimento" sobre o setor. Por isso, aprontou-se a reunir com o máximo de pessoas de diferentes áreas para conseguir diagnosticar os problemas da companhia. Hoje, está confiante que a TAP está na rota certa.

"Nunca vou para nenhum lado com ideias feitas ou soluções mágicas", começou por sublinhar o presidente executivo no congresso da Associção Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT),que decorreu no Porto. A sua prioridade é "ouvir", disse numa conversa com o presidente da associação, Pedro Costa Ferreira. "Foi isso que fizemos, reunimos com o máximo de pessoas para conseguir fazer o diagnóstico", acrescentou.

Luís Rodrigues não fala no singular, até porque é defensor de que os bons resultados só se conseguem em equipa. "O tempo dos heróis, dos zorros e solitários de gestão não existe. É um trabalho de equipa, agora temos que trabalhar para não estragar", disse, em resposta à pergunta sobre se os bons resultados da empresa se deviam à anterior gestão de Christine Ourmières-Widener.

Recorde-se que, sob a liderança da gestora francesa - demitida pelo Governo no âmbito da polémica indemnização de 500 mil euros a Alexandra Reis - a TAP regressou aos lucros antecipando em dois anos a meta acordada com Bruxelas.

Os resultados positivos têm-se mantido desde então. Mas para Luís Rodrigues devem-se, em primeiro lugar, "aos nossos clientes", bem como "aos trabalhadores da TAP, ao acionista que suportou a empresa e, no limite, a todos os contribuintes que aceitaram que a TAP continuasse a existir", comentou, referindo-se à injeção de 2,5 mil milhões de euros, acrescida de quase 700 milhões de euros dos apoios covid-19, que todas as companhias aéreas tiveram direito durante a pandemia e "não têm que compensar", recordou.

No entanto, se for tida em conta uma abordagem mais de "interpretação pessoal" dos resultados, lembra que um quarto se deve à estratégia implementada em 2014 no Brasil, durante o mandato de Fernando Pinto, à aposta na América do Norte, pelas mãos do anterior acionista David Neeleman, e aos cortes de custos e plano de reestruturação entre 2019 e 2021, na gestão de Christine Ourmières-Widener. "E também se deve à estratégia implementada em cima disto tudo", reforçou.

Luís Rodrigues adiantou ainda que a empresa está a fechar o orçamento de 2024 e as perspetivas são positivas, prevendo um crescimento das receitas entre 7% a 8%.

Como encontrou a TAP quando assumiu os comandos

Recuando até abril deste ano, quando Luís Rodrigues chegou à TAP no Fiat 500 - carro da enteada e escolheu por ser "o que estava mais à mão", o gestor recordou que encontrou uma "operação desorganizada onde havia meia dúzia de contratos ACMI - aluguer de aviões, incluindo pilotos, tripulação e manutenção - e ao mesmo tempo meia dúzia de aviões no chão". Fora o "desfasamento de horários".

Quando regressou à TAP para assumir a liderança, depois de ter estado na empresa como administrador de 2009 a 2014, Luís Rodrigues reparou logo no "clima sócio-laboral muito crispado. Não estava nada fácil", confessou. Sobre este tema, anunciou que o "ambiente sócio-laboral já foi estabilizado com todos acordos [de empresa] celebrados".

Luis Rodrigues revelou ainda que ficou surpreendido com "a falta de conhecimento significativa que havia da indústria", uma situação explicada pelas quase 3 mil saídas de pessoas da empresa que "levaram conhecimento com elas".

Por fim, o quarto ponto destacado pelo gestor da lista de prioridades que detetou no diagnóstico inicial está relacionado com o "atraso tecnológico significativo"."Nos últimos anos o ambiente da TAP não foi propício ao investimento tecnológico".

"Este foi o diagnóstico que fizemos e agora estamos a trabalhar nesses temas", concluiu o gestor, que falou no último dia do congresso da APAVT, numa das raras intervenções públicas.