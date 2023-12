CEO da TAP fala em “mal entendido” com Finanças sobre cortes salariais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O presidente executivo da TAP considera que a falta de "luz verde" do Ministério das Finanças para voltar a reverter os cortes salariais "não é um tema", estando confiante que em breve a situação vai estar resolvida.

Em causa estava o pagamento dos salários dos trabalhadores sem os cortes salariais - levantados em agosto - já a partir deste mês por faltar uma aprovação do gabinete de Fernando Medina. A informação foi comunicada aos trabalhadores numa nota interna, mas causou surpresa junto das Finanças, como noticiou o Expresso.

Luís Rodrigues admitiu que " houve um mal entendido", mas está confiante na resolução do problema. "Interpretámos mal e tenho certeza que a coisa se vai resolver o mais rapidamente possível", disse no congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), no Porto.

Durante a sua intervenção, o gestor revelou ainda que "o ambiente sócio-laboral já foi estabilizado com todos os acordos [de empresa] celebrados".





O primeiro sindicato a anunciar o acordo com a TAP foi o dos pilotos, em junho deste ano. Desde então, quase todos seguiram o mesmo caminho.





Todos os sindicatos têm elogiado a atual gestão liderada por Luís Rodrigues, defendendo que tem tido capacidade dialogante. Aliás, mesmo sem todos os acordos já assinados com os vários sindicatos terem entrado em vigor, em agosto, a nova administração decidiu levantar a maioria dos cortes salariais impostos em 2021 ao abrigo dos acordos temporários de emergência (ATE) - no âmbito do plano de reestruturação - e que tinham sido reduzidos para 20% nos vencimentos superiores a 1.520 euros.