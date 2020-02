CEO da TAP: “Não comentamos política de remuneração na comunicação social”

O presidente executivo da TAP Antonoaldo Neves afirmou esta quinta-feira na apresentação de resultados de 2019 da companhia que "a comissão executiva não comenta a política de remuneração da empresa na comunicação social".

"A comissão executiva também não comenta declarações de outras pessoas, clientes ou acionistas, na comunicação social", acrescentou o responsável.

O CEO da TAP respondeu assim a questões sobre o pagamento de prémios a trabalhadores este ano depois de o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, ter dito ontem no Parlamento que o Governo não permitirá a atribuição de prémios na companhia aérea.

"Atribuir num ano como este é faltar ao respeito à esmagadora maioria dos trabalhadores da TAP e ao povo português", afirmou o governante, salientando que "é inaceitável para nós". "É falta de respeito com os trabalhadores da TAP que uma empresa que dá mais de 100 milhões de prejuízos dê prémios a uma minoria de trabalhadores", frisou o ministro.

A empresa revelou esta sexta-feira que fechou o ano de 2019 com prejuízos de 105,6 milhões de euros, o que compara com as perdas de 118 milhões registadas em 2018.