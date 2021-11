CEO espera plano de reestruturação da TAP aprovado "até ao Natal"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A TAP espera ter a aprovação de Bruxelas ao plano de reestruturação de 3.200 milhões de euros até ao Natal, indicou esta terça-feira a CEO da companhia aérea, Christine Ourmieres-Widener, numa conferência de imprensa junto de meios estrangeiros.



"Tem havido uma investigação aprofundada...o caso foi encerrado e respondemos a todas as questões", disse a gestora, citada pela Reuters.





O plano de reestruturação da companhia aérea está sob investigação aprofundada desde meados de julho para aferir se não viola as regras europeias de concorrência."Estamos nas discussões finais e a nossa expectativa é termos a aprovação antes do Natal", referiu Ourmieres-Widener.A responsável assinalou que já foram suprimidos dois mil postos de trabalho, reduzindo o total de pessoal para sete mil. "Estamos à espera da aprovação mas isso não significa que não tenhamos começado o trabalho", disse.A TAP fechou 2020 com prejuízos de 1.200 milhões de euros