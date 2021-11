TAP vai ceder 12 "slots" em Lisboa, o dobro do que tinha proposto

A TAP prepara-se para ceder 12 faixas horárias (os chamados "slots") no aeroporto Humberto Delgado, o dobro do que era proposto originalmente no plano de reestruturação entregue a Bruxelas. A informação é avançada esta quarta-feira, 17 de novembro, pelo Eco , que indica ainda que a companhia aérea pretende realizar uma emissão de dívida junto de investidores privados, no valor de 250 milhões de euros.O plano de reestruturação entregue à Comissão Europeia no final do ano passado, recorde-se, previa que a TAP cedesse seis "slots", um número que foi considerado insuficiente por Bruxelas, tendo em conta o congestionamento do aeroporto de Lisboa e a elevada percentagem de faixas horárias detidas pela TAP (50% a 60%).Após quase um ano de negociações, o Governo prepara-se, assim, para aceitar ceder os 12 "slots" que a Comissão Europeia exige. Segundo o Eco, o Governo pretende que metade das faixas a ceder seja escolhida pela TAP, ficando as restantes ao critério da Direção Geral da Concorrência.Nos planos está, ainda, um financiamento de 250 milhões de euros junto de investidores privados, a ocorrer em 2023. De acordo com o mesmo jornal, esta é a forma encontrada pelo Governo para aumentar a contribuição da TAP para o esforço da sua própria reestruturação.