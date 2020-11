Companhia aérea norueguesa em queda livre na bolsa após Governo recusar novo apoio

A Ryanair revelou até agora a intenção de cortar em 15% o número de trabalhadores, que ronda os 18 mil. Além do corte de mais de 3.000 empregos, a "low-cost" anunciou ainda reduções de 20% na remuneração de pilotos para tentar limitar a perda de postos de trabalho. A transportadora recorreu a linhas do Banco de Inglaterra em 663 milhões de euros e avançou com um reforço do seu capital em 400 milhões de euros. Decidiu também que neste inverno fará apenas 40% dos voos face há um ano e encerrará, entre novembro e março, bases na Irlanda e em França.