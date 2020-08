Companhia de Neeleman negoceia adiamento de pagamento de juros a credores

A companhia aérea brasileira Azul SA está em negociações com os detentores de obrigações para adiar o pagamento de juros de 11,75 milhões de dólares previsto para outubro, noticia a Bloomberg citando fontes conhecedoras do processo.



Os detentores dos títulos de dívida contrataram a Moelis & Co. para discutir o tema com a companhia aérea de David Neeleman e as conversas informais já começaram, disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas porque as discussões são privadas.





Leia Também Acordo com Azul tira 42% ao valor da TAP em 3 meses

Leia Também Companhia aérea brasileira Azul regista prejuízo de 450 milhões no segundo trimestre

O reembolso das obrigações denominadas em dólares, previsto para acontecer em 2024, não está em risco, e as negociações fazem parte de um esforço da Azul para dividir sacrifícios entre acionistas, funcionários e credores após a pandemia ter colocado todos os seus aviões em terra. A companhia aérea disse na terça-feira que renegociou pagamentos de leasing de aviões, conseguindo uma poupança de 3,2 mil milhões de reais até ao final de 2021.A linha de obrigações de 400 milhões de dólares paga uma taxa de cupão anual de 5,875% de seis em seis meses, uma em abril e outra em outubro, de acordo com dados compilados pela Bloomberg."Fomos contatados pela Moelis, que disse que representa alguns detentores de títulos e está aberta a discutir opções com a Azul," disse Alex Malfitani, diretor financeiro da companhia aérea brasileira. "Não há nada em cima ou fora da mesa neste momento, estão tentando estabelecer uma linha de comunicação, e ainda não decidimos se vamos fazer algo nessa frente," disse."É mais filosófico do que financeiro neste momento, pois o pagamento do cupão não vai quebrar ou salvar a Azul. No final, todos vão beneficiar se a Azul sobreviver a esta crise e sair na frente." A Moelis não quis comentar.Os acionistas Azul aprovaram esta segunda-feira a venda da participação indireta de 6% na TAP ao Estado português por 10,6 milhões de euros. A companhia aérea brasileira também aceitou abdicar de converter o empréstimo obrigacionista realizado em 2016 no valor de 90 milhões de euros em ações da TAP, mantendo-o até à maturidade, em 2026.