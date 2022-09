Dados de 1,5 milhões de clientes da TAP publicados por piratas informáticos

O grupo de "hackers", Ragnar Locker, que tinha realizado um ataque à TAP e exposto dados de 115 mil clientes da companhia, publicou esta segunda-feira informações sobre mais de 1,5 milhões de clientes, em cerca de 581 gigabytes de dados (GB). A informação foi avançada pelo Expresso , que cita uma publicação da "dark web" por parte do grupo.Os piratas informáticos afirmam ainda ter acesso remoto aos sistemas da TAP.Para além de tabelas com moradas, números de telefone e nomes de clientes, há ainda documentos de identificação e acordos confidenciais com empresas e companhias de aviação.Questionada pela Lusa a companhia revela não ter indicação de que os piratas tenham acedido a informações sensíveis, como dados de pagamento, e revela estar a trabalhar durante todo o processo com o Centro Nacional de Cibersegurança, a Polícia Judiciária e a Microsoft.