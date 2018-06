easyJet lança duas novas rotas de Faro para Itália

A companhia aérea low cost easyJet inaugurou esta sexta-feira a primeira ligação de Faro para Itália, mais concretamente para Milão. A empresa anunciou também uma nova rota entre a cidade algarvia e Nápoles, a inaugurar a 24 de Julho.

A ligação entre Faro e Milão contará com dois voos semanais, à segunda e sexta-feira, enquanto a rota Faro-Nápoles terá três voos semanais, às terças, quintas e sábados, sendo uma operação exclusiva de Verão.



"Com estas primeiras rotas italianas em Faro, a easyJet em Portugal passa a oferecer voos para 21 aeroportos de cinco países", afirma José Lopes (na foto), director da easyJet para Portugal, citado no comunicado.



"É uma clara demonstração contributo da easyJet para o desenvolvimento do turismo em Portugal e, neste caso específico, do esforço que temos desenvolvido para divulgar o Algarve e atrair cada vez mais turistas, de mercados variados, para esta região do país", acrescenta o responsável.