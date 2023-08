Efromovich junta-se a consórcio nacional na corrida pela TAP

Diogo Lacerda Machado, antigo consultor do Governo para negócios com privados, será o dinamizador da iniciativa que envolve ainda Germán Eframovich, ex-dono da Avianca que no passado foi preterido na compra da transportadora nacional.

Efromovich junta-se a consórcio nacional na corrida pela TAP









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Efromovich junta-se a consórcio nacional na corrida pela TAP O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar