Emirates investe 39 milhões de euros em maior quinta vertical do mundo no Dubai

A Emirates abriu a maior quinta vertical do mundo no Dubai. A Bustanica é uma instalação agrícola com mais de 30.658 metros quadrados e ecologicamente controlada, que representou um investimento de 40 milhões de dólares (cerca de 39,40 milhões de euros) por parte da companhia aérea dos Emirados Árabes Unidos.



Inauguradas no final de julho, as instalações representam a primeira quinta vertical para a Emirates Crop One, um consórcio entre a Emirates Flight Catering (EKFC), uma das maiores operações de catering do mundo que serve mais de 100 companhias aéreas, e a Crop One, a empresa líder na agricultura vertical interior impulsionada pela tecnologia.



De acordo com a transportadora, a Bustanica poupará anualmente mais de 250 milhões de litros de água e produzirá mais de mil tonelada de produtos isentos de pesticidas, herbicidas e químicos.





Localizada perto do Aeroporto Internacional Al Maktoum no Dubai World Central, a instalação irá produzir mais de mil toneladas de folhas verdes de alta qualidade anualmente, requerendo 95% menos água do que a agricultura convencional. Em qualquer altura, pode produzir mais de 1 milhão de plantas, o que proporcionará uma produção de 3.000 kg por dia.





Além disso, a quinta é impulsionada por tecnologia de ponta e por uma equipa especializada que inclui peritos agrónomos, engenheiros, horticultores e cientistas especializados em produtos hortícolas.Numa primeira fase, os produtos da Bustanica estão a ser canalizados para as refeições a bordo nos aviões da companhia. No entanto, refere a Emirates em comunicado, a quinta planeia expandir-se e chegar aos supermercados nos Emirados.



Segundo Craig Ratajczyk, Chefe Executivo da Crop One, esta parceria com a Emirates Flight Catering tem como missão "cultivar um futuro sustentável para satisfazer a procura global de alimentos frescos e locais", sendo que a primeira quinta "serve de modelo para o que é possível em todo o mundo". A Bustanica tem zero impacto nos recursos mundiais de solo ameaçados, dependência reduzida de água e colheitas ao longo de todo o ano sem serem prejudicadas pelas condições meteorológicas e pragas.