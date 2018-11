Empresa de chineses da TAP oferece bilhetes de avião para pagar dívidas

Uma plataforma de financiamento do HNA Group está a oferecer bilhetes de avião para pagar as suas dívidas aos investidores. Este é o mais recente sinal das dificuldades financeiras do conglomerado chinês, apesar da venda de uma série de activos.

A Qianhai Air & Shipping Exchange, que tem sede em Shenzhen, na China, e vende produtos financeiros a pequenos investidores pela internet, afirmou em comunicado que está a oferecer bilhetes de avião da Hainan Airlines ou da Grand China Air para pagar dívidas. Os bilhetes podem ser usados em voos internos e internacionais e são válidos durante cinco anos.

A oferta ressalta a pressão contínua enfrentada pelo HNA Group numa altura em que o conglomerado revela dificuldades em reduzir uma das maiores dívidas da China. A empresa fechou a venda de mais de 22 mil milhões de dólares em activos imobiliários e acções, este ano, para continuar a operar. A unidade HNA Innovation falhou o pagamento de 300 milhões de yuans (43,2 milhões de dólares) em dívida que vencia a 10 de Setembro.

"O HNA está totalmente comprometido a cumprir as suas obrigações e supervisionará activamente os pagamentos a todos os investidores, conforme detalhado no comunicado público da Qianhai Air & Shipping Exchange", disse um porta-voz do HNA em resposta por email à Bloomberg News.

Os bilhetes de avião valem 5.000 yuans (719 dólares) e visam a reembolsar os investidores. Na semana passada, uma produtora de carne suína apresentou outra forma inovadora de pagar as suas dívidas. A Chuying Agro-Pastoral Group informou que os detentores de uma parcela de 271 milhões de yuans da sua dívida haviam concordado em receber pacotes de presunto ou carne de porco em vez de pagamentos de juros.

"Os emissores estão certamente à procura de formas inovadoras de resolver a sua apertada situação de liquidez", afirmou Anne Zhang, directora-executiva na área de obrigações, câmbios e commodities. "Aplaudo a sua boa vontade, mas os credores gostariam de receber por meios financeiros".

Essas ofertas de pagamento em bens ou serviços ressaltam os riscos enfrentados pelos investidores internacionais ao entrarem no mercado de dívidas locais da China, disse Judy Kwok-Cheung, do Bank of Singapore. Os investidores devem considerar esse factor quando avaliam os riscos de crédito antes de realizar investimentos, acrescentou.





