O acionista Estado vai aumentar o capital social da TAP com a injeção dos 980 milhões de euros aprovados por Fernando Medina e avançados pelo Negócios Num comunicado enviado durante a madrugada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a transportadora aérea indica que o valor será pago por tranches até 2024 e que a alteração do capital social será feita através de dois momentos.A TAP irá primeiramente proceder à redução do seu capital social de 904.327.865 euros para zero euros, para cobertura de parcial de prejuízos. Depois efetuará um aumento de zero euros para 980 milhões de euros, "subscrito integralmente pela República Portuguesa, através da Direcção-Geral do Tesouro e Finanças", indica a comunicação.A entrada de dinheiro será feita em três parcelas: 294 milhões de euros serão pagos agora, aos quais se juntam 343 milhões de euros a 20 de dezembro de 2023 e outros 343 milhões a 20 de dezembro de 2024.Fica assim concretizada a últimadecisão da Comissão Europeia, em dezembro do ano passado, que aprovou o plano de reestruturação da empresa e a concessão de auxílios."Em resultado das operações, o capital social da TAP passou a ser de 980 milhões de euros, representado por 196 milhões de ações, com o valor nominal unitário de cinco euros, dos quais se encontram realizados 294 milhões", indica o comunicado à CMVM."Em virtude destas Operações, a TAP mantém como acionista único direto e beneficiário efetivo a República Portuguesa, através da Direcção-Geral do Tesouro e Finanças. Mais se clarifica que estas operações se traduzem num reforço da estrutura de capitais da TAP", conclui a empresa.O Orçamento do Estado tinha inscritos para a capitalização da companhia aérea um valor de 990 milhões de euros. Sabe-se agora, pelo comunicado enviado pela TAP ao mercado, que a capitalização é afinal de 980 milhões.