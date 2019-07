Estudo ambiental para aeroporto do Montijo em consulta pública

O estudo de impacte ambiental do aeroporto do Montijo recebeu “luz verde” da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para entrar em consulta pública, o que acontece na segunda-feira, segundo fonte oficial da ANA - Aeroportos de Portugal.

"A ANA Aeroportos recebeu no dia 26 de julho de 2019 uma notificação da APA [Agência Portuguesa do Ambiente] relativa à Declaração de Conformidade do Estudo de Impacte Ambiental [EIA] do Aeroporto do Montijo e respetivas acessibilidades", disse fonte oficial da ANA à agência Lusa.





Após a declaração de conformidade, segue-se a consulta pública, que irá decorrer entre 29 de julho e 19 de setembro, referindo a ANA que será "suportada no "website" da Agência Portuguesa do Ambiente".