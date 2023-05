Eugénia Correia: "Ninguém mexeu no telemóvel de Frederico Pinheiro"

A chefe de gabinete diz que ex-adjunto não encontrava mensagem relativas à reunião com CEO da TAP, o que motivou a intervenção do informático do Ministério. "Não se trabalha por whatsapp, mensagens ou por telefone os assuntos do gabinete", disse.

