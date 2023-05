Galamba nega "categoricamente qualquer pressão" sobre comissão de vencimentos da TAP

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, criticou as privatizações do passado da TAP. As primeiras palavras de João Galamba na tão aguardada audição na comissão de inquérito foram sobre "a gestão política da TAP", o "foco da comissão parlamentar de Inquérito", como sublinhou o ministro que chegou à sala sorridente e sem estar acompanhado por assessores.





Em resposta às perguntas do deputado do PCP, Bruno Dias, João Galamba considerou que "as privatizações passadas [da TAP] e várias tentativas de venda foram remendos com parceiros pouco fiáveis".

Questionado sobre o atual ponto do novo processo de privatização, que o Governo já fez questão de garantir que avança até ao verão, referiu apenas que está a ser preparado o decreto-lei que irá definir as condições da operação. E "como o primeiro-ministro já disse, o objetivo é manter uma participação na TAP", acrescentando que a "decisão final quanto à percentagem do capital ainda não está tomada".





Quanto à notícia da Sábado sobre a demissão do presidente da comissão de vencimentos da TAP por causa de alegadas pressões da tutela política, refutou "categoricamente".





"A demissão [de Tiago Aires Mateus] foi hoje de madrugada, acho que o email é das 3 horas da manhã", contou. Agora, a par com as Finanças, "analisaremos a situação e tomaremos medidas necessárias para voltar a haver quorum na comissão de vencimentos".





Mas sobre as pressões da tutela relativas ao salário do novo CEO, Luís Rodrigues, nega "categoricamente que tenha havido qualquer pressão e contacto".



A revista Sábado adiantou que os motivos para a decisão da demissão de Tiago Aires Mateus se devem à "tensão gerada em torno do vencimento do novo CEO da TAP, Luis Rodrigues".





João Galamba está a ser ouvido na comissão parlamentar de inquérito à TAP, uma audição antecipada devido à polémica com o seu ex-adjunto, Frederico Pinheiro, que envolveu acusações de agressões, ameaças, roubo e sequestro.



A proposta para avançar com a comissão de inquérito à companhia aérea foi feita pelo Bloco de Esquerda e foi aprovada, com a abstenção do PS e PCP e os votos a favor dos restantes partidos, após ter sido noticiado que Alexandra Reis tinha recebido uma indemnização de 500 mil euros quando saiu da TAP em Fevereiro de 2022.



(Notícia atualizada)