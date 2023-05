Ex-CFO da TAP nega razões pessoais e aponta falta de proteção do Estado

João Weber Gameiro explicou no Parlamento que ficou apenas quatro meses como administrador financeiro da companhia aérea por falta de contrato de gestão e de um seguro que cobrisse as responsabilidades dos gestores “como têm as grandes empresas”.

