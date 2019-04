Faro é o aeroporto nacional onde o tráfego mais cresce desde janeiro

O aeroporto de Faro foi aquele em que o tráfego de passageiros mais aumentou nos primeiros três meses do ano, revela a gestora dos aeroportos nacionais, a Vinci Airports. Todos os restantes aeroportos viajaram no mesmo sentido, ascendente.





O aeroporto de Faro registou, no primeiro trimestre de 2019, um pouco mais de 1 milhão de passageiros – superando em 12,3% o mesmo período do ano anterior.





À frente, em número de passageiros, segue Lisboa, que lidera a nível nacional com um tráfego de 6,3 milhões ao longo dos mesmos três meses. Isto representa um avanço de 4,2% relativamente ao trimestre homólogo em 2018.





O Porto fica em segundo lugar, tanto em número de passageiros – que ascenderam aos 2,7 milhões – como no crescimento, que foi de 9,5%. Na Madeira o aumento foi de 4,3% para os 731 mil e nos Açores os passageiros subiram em 6,9% para os 408 mil, números igualmente relativos ao primeiro trimestre.





De acordo com a Vinci Airports, o crescimento do tráfego assinala "a contínua popularidade do país entre os turistas estrangeiros". A gestora destaca o caso de Lisboa por ter conseguido expandir a base de passageiros apesar das atuais limitações de capacidade, as quais a Vinci procurou resolver através de acordo com o Governo, que garante a extensão do aeroporto de Lisboa existente e a abertura de um novo aeroporto civil no Montijo.