A Lufthansa registou perdas no primeiro trimestre deste ano, penalizada pelo aumento dos preços do combustível. Nos primeiros três meses deste ano, a companhia aérea alemã reportou um resultado antes de juros e impostos (EBIT) negativo, de -336 milhões de euros, depois dos 52 milhões que tinha registado em igual período do ano passado, de acordo com o comunicado divulgado esta terça-feira, 16 de abril.As receitas arrecadadas pela companhia aérea foram anuladas por um aumento de 202 milhões de euros nos custos com combustíveis, justifica a empresa. Já os problemas de sobrecapacidade na atividade na Europa pressionaram os preços das viagens, penalizando também as contas.A Lufthansa ressalva, ainda assim, que esta quebra acentuada fica a dever-se ao facto de os resultados do primeiro trimestre de 2018 terem sido "particularmente fortes".Para o segundo trimestre, a empresa antecipa um aumento das receitas, tendo em conta os "níveis favoráveis de reservas" e o "claro abrandamento" do crescimento da capacidade aérea a nível mundial.As contas detalhadas da Lufthansa relativas ao primeiro trimestre só serão publicadas no dia 30 de abril.