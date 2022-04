“Gostaríamos de ver um novo parceiro industrial na Groundforce”, diz CEO da TAP

A presidente executiva da TAP diz querer uma Groundforce “mais forte” e com uma “otimização da operação em Lisboa”. No âmbito da reestruturação, a transportadora tem de alienar ativos não essenciais, como a empresa de ‘handling’, que esteve debaixo dos holofotes mediáticos em 2021, com salários em atraso e a própria sobrevivência em risco . Christine Ourmières-Widener assegura que a Groundforce é fundamental para a TAP .

“Gostaríamos de ver um novo parceiro industrial na Groundforce”, diz CEO da TAP









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: “Gostaríamos de ver um novo parceiro industrial na Groundforce”, diz CEO da TAP O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar