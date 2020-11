Governo holandês aprova ajuda à KLM depois de pilotos aceitarem reduzir salários

O governo holandês aprovou na terça-feira um plano de salvação da transportadora aérea KLM, na ordem de vários milhares de milhões de euros, depois de os pilotos terem aceitado uma redução de salários durante cinco anos.O ministro das Finanças, Wopke Hoekstra, tinha congelado a ajuda, sob a forma de empréstimos, ao ramo holandês da Air France-KLM, perante a recusa do sindicato dos pilotos VNV em aceitar a redução salarial.Mas a KLM anunciou entretanto que o sindicato tinha cedido, o que levou o governo a dizer que estava pronto para emprestar 3,4 mil milhões de euros, revela a agência de notícias France-Presse (AFP).A KLM prevê reduzir despesas em 15% e suprimir cinco mil postos de trabalho.Cerca de três mil pilotos devem ser particularmente afetados por este plano, com baixas salariais que podem ir até 20%, segundo os meios do país.A Air France-KLM perdeu 1,6 mil milhões de euros no terceiro trimestre, o que compara com um lucro de 363 milhões no mesmo trimestre do ano passado.