Governo procura terceira via para a Groundforce

Falhado o acordo com o maior acionista da Groundforce, no passado fim de semana, a empresa de handling, na qual a TAP detém 49,9%, está agora entre a insolvência e a nacionalização. Mas o Governo acredita que possa haver uma terceira via, razão pela qual a companhia aérea está agora a procurar saber quem é o beneficiário do penhor sobre as ações detidas pelo grupo Pasogal, de Alfredo Casimiro, e respetivo montante.

