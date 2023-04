Governo prometeu comprar participação de Neelman e Pedrosa na TAP com prémio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Governo de António Costa assumiu o compromisso de o Estado, através da Parpública, comprar a participação que David Neeleman e Humberto Pedrosa detinham na TAP, por via da Atlantic Gateway (AG), com um prémio de 20%, noticia, esta sexta-feira, o Correio da Manhã A revelação do prémio consta de um acordo secreto celebrado entre a Parpública e a AG, em 30 de junho de 2017, a que o jornal teve acesso. Nesse ato, a Parpública foi representada por Miguel Cruz, então presidente, e Carlos Durães da Conceição, o então vice-presidente que foi ouvido, esta quinta-feira, na comissão parlamentar de inquérito à TAP.David Neeleman saiu da TAP em 2020, mas Humberto Pedrosa manteve uma participação na empresa até ao final de 2021.