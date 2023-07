Governo quer ter a venda da TAP fechada no primeiro semestre do próximo ano

O Governo quer ter a venda da TAP fechada no primeiro semestre de 2024. Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, o secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes, avança que o objetivo do Executivo é concluir o processo de privatização até meio do próximo ano. Ainda não está, contudo, fechada a percentagem de capital com que o Estado irá ficar.

"Seria impossível [fechar o negócio ainda este ano] até porque é sempre uma transação de grande envergadura dada a dimensão da empresa", explica o secretário de Estado. "Diria que durante o primeiro semestre de 2024 será viável concluir a operação", afirma, sublinhando, contudo, que "há um trabalho que é necessário ser feito sobre o mercado".





São exigidas, por lei, duas avaliações independentes à TAP para que o Governo possa tomar uma decisão de privatização. Estas estão a ser conduzidas pela consultora EY e pelo banco Finantia, mas acabaram por derrapar para agosto face à inicial expectativa de que fossem dadas a conhecer ainda em julho.Assim, o decreto-lei de privatização só deverá ser aprovado em conselho de ministros em setembro. "É uma condição fundamental o Governo estar informado sobre qual é o valor expectável da empresa, de acordo com essas avaliações. O objetivo será potenciar o valor da empresa durante o próprio processo, por toda a concorrência que se pretende que seja gerada", indica o governante.