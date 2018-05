Greve cancela 222 voos da Vueling, incluindo 16 de e para Portugal

A companhia aérea Vueling cancelou 222 voos, 16 dos quais são de ou para Portugal, devido à greve dos pilotos que decorre esta quinta e sexta-feira (3 e 4 de Maio).

Na quinta-feira são 116 os voos afectados, entre os quais os voos de Lisboa para Amesterdão, Barcelona e Zurique, bem como as ligações destas três cidades com destino à capital portuguesa. Também foram cancelados os voos do Porto para Amesterdão e Zurique e as ligações destas cidades à Invicta.

Sexta-feira são 106 as ligações aéreas canceladas, incluindo os voos entre Lisboa e Amesterdão, Barcelona e Zurique, num total de seis voos.

A greve foi convocada pelo sindicato de pilotos Sepla em protesto contra os "incumprimentos" do acordo de empresa em vigor e contra o que consideram "falta de clareza" por parte da companhia aérea na negociação do próximo acordo.

Pode consultar os voos cancelados no site da Vueling.