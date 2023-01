Greve dos tripulantes vai custar 68 milhões à TAP

A greve dos tripulantes de cabine da TAP, que se vai realizar entre 25 e 31 de janeiro, vai levar ao cancelamento de 1.316 voos, afetando 156 mil passageiros, disse esta quinta-feira em comunicado a companhia aérea.





A paralisação, adianta ainda, "representa um custo total direto estimado de 48 milhões de euros (29,3 milhões em receitas perdidas e 18,7 milhões em indemnizações aos passageiros)", além de "perdas de 20 milhões adicionais devido ao impacto potencial nas vendas para outros dias e à sub-optimização de outros voos, com passageiros reacomodados".





A transportadora afirmou na nota divulgada que a decisão de avançar com uma greve de sete dias no final do mês "deita por terra todo o trabalho de aproximação entre as partes, deixando milhares de clientes da TAP com os seus planos defraudados e afetando seriamente os resultados da companhia".

"Num ano especialmente relevante para a concretização do Plano de Restruturação e que conta com desafios acrescidos, como a escalada da inflação, do preço dos combustíveis e a incerteza da procura, a decisão tomada pela assembleia geral do SNPVAC é infelizmente um obstáculo no caminho que temos traçado", diz a TAP, adiantando que para tentar mitigar os efeitos desta greve nos passageiros "está a construir um plano de contingência que permita minimizar os transtornos causados, designadamente, através do ajuste da operação, bem como através da flexibilização de alteração do agendamento das viagens e dos reembolsos de bilhetes".



