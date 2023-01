Tripulantes da TAP mantêm greve de sete dias

Os associados do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) chumbaram esta quinta-feira, em assembleia geral, a proposta apresentada pela TAP, mantendo-se assim a greve de sete dias para o final deste mês.





O Negócios sabe que os associados do SNPVAC recusaram, por larga maioria, a proposta, o que significa que a greve entre os dias 25 e 31 de janeiro vai acontecer.

À entrada da assembleia geral, Ricardo Penarroias, presidente do SNPVAC, tinha já afirmando aos jornalistas que era provável que a paralisação se mantivesse, frisando que "a insatisfação é grande" e generalizada a todos os trabalhadores da companhia aérea. Uma situação que disse ter já dito ao ministro das Infraestruturas.





A decisão desta quinta-feira, afirmou ainda, é muito influenciada "por tudo o que se passou em redor", acrescentando que as declarações de ontem da CEO da TAP "não vieram ajudar esta assembleia".



"Muito do que se passa neste momento advém de erros de gestão", frisou ainda Ricardo Penarroias, reconhecendo que os cortes salariais dos tripulantes estavam previstos, mas "não estavam era indemnizações de 500 mil euros".





Esta quinta-feira de manhã o ministro das Infraestruturas reuniu-se com a direção do SNPVAC, que saudou "pelo espírito de compromisso que permitiu chegar a um documento importante para um futuro de sustentabilidade e crescimento da TAP".



João Galamba afirmou ainda que, perante a informação prestada pela direção do sindicato sobre o acordo alcançado, estava "convicto" de que a assembleia geral do SNPVAC daria um passo decisivo para a melhoria da situação dos trabalhadores e da companhia aérea e evitasse a greve de sete dias que "causaria um grave dano à empresa".



No entanto, a direção do sindicato submeteu a proposta da administração da TAP aos seus associados, que a recusaram.

Os tripulantes da TAP estiveram já em greve nos dias 8 e 9 de dezembro, o que levou a companhia aérea a cancelar um total de 360 voos, com um impacto da ordem dos oito milhões de euros.