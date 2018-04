Greve em quatro aeroportos alemães cancela 12 voos de e para Portugal na terça-feira

reuters

A paralisação afecta 10 ligações aéreas entre Lisboa e Frankfurt e Munique e duas ligações entre o Porto e Frankfurt.

O sindicato alemão exige aumentos salariais de 6%, com um aumento mínimo de 200 euros mensais, para 2,3 milhões de trabalhadores do sector público germânico.

A Lufthansa é a companhia aérea mais afectada com a greve, tendo indicado que vai cancelar mais de 800 voos na terça-feira, o que irá afectar cerca de 90 mil passageiros. Entre os voos cancelados contam-se quatro ligações com Portugal.

O impacto da greve é assinalável, uma vez que o aeroporto de Frankfurt é o maior da Alemanha, sendo o nono mais movimentado do mundo.