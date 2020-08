Groundforce pede auxílio de 30 milhões ao Estado

A companhia de handling Groundforce avançou com um pedido de auxílio ao Estado de 30 milhões de euros devido à forte queda de atividade que a pandemia provocou nos aeroportos portugueses, avançou este sábado a edição do Expresso.





A empresa, que também tem a TAP como acionista, avançou com o pedido ao Ministério das Finanças em junho com o objetivo de salvar os 2,600 postos de trabalho. O auxílio pode vir sob a forma de empréstimo com garantia do Estado.



De acordo com um email enviado aos trabalhadores, citado pelo Expresso, o presidente da companhia, Paulo Leite Neto, adiantou que nos primeiros oito meses de 2020 a Groundforce perdeu 59 milhões de euros de receita.



Devido à crise que a covid-19 provocou na aviação, ainda em junho a Comissão Europeia aprovou um auxílio de até 1.200 milhões de euros à TAP. Já em agosto foi a vez Bruxelas aprovou um auxílio estatal à companhia aérea açoriana SATA de 133 milhões de euros.