Hugo Mendes atira culpas da indemnização a Alexandra Reis para advogados da TAP

Hugo Mendes, antigo secretário de Estado das Infraestruturas, garante que acompanhou o processo da saída de Alexandra Reis "à distância" e rejeita qualquer culpa do Governo no tema, remetendo responsabilidades para o consultor jurídico da TAP, a SRS Legal.



"Nunca foram levantados riscos jurídicos por quem consulta a TAP", defendeu na sua longa intervenção inicial de 45 minutos.

Sobre este assunto, o antigo secretário de Estado de Pedro Nuno Santos disse ainda que "quis dar as melhores condições para a líder da administração da TAP executar o plano de reestruturação. Nesse sentido, lembrou que Christine Ourmières-Widener só tinha escolhido uma das pessoas da sua equipa, por isso aceitaram a posição dela de não querer manter alguém com quem estava desalinhada.





O antigo secretário de Estado garantiu que intervenção do Governo no processo foi apenas para assinar o montante a pagar. E não achou estranho dar OK ao valor acordado de 500 mil euros, até porque representava um terço da proposta inicial que estava em cima da mesa.



No que toca à ilegalidade do pagamento, como a Inspeção-Geral das Finanças concluiu por não cumprir os estatutos de gestor público, apontou o dedo aos advogados que assessoraram a TAP neste processo, a SRS Legal. Garante que nunca foi alertado para "riscos pelos consultor jurídico, como seria o seu dever".





Questionado por André Ventura, deputado do Chega, se não achou estranho ler no comunicado emitido à CMVM que Alexandra Reis tinha saído por iniciativa própria, para abraçar outros desafios, quando tinha estado na reunião em que a antiga CEO tinha manifestado intenção de demiti-la por desalinhamento estratégico que poderia meter em causa o plano de reestruturação da TAP, respondeu que agiu "de boa fé".





"Nós não tivemos nada a ver com comunicado, não tocámos no enquadramento jurídico. A nossa intervenção terminou no dia 2 de fevereiro às 18h15", quando Pedro Nuno Santos deu OK ao valor da indemnização. "O resto são atos da TAP", reforçou.

Instado a comentar novamente se não achou estranho o conteúdo do comunicado, uma vez que não correspondia à realidade, respondeu que achava que "se calhar aquela formulação era convencional". "Fizemos boa fé que o comunicado era fiel", acrescentou.