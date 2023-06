Hugo Mendes, antigo secretário de Estado das Infraestruturas, garantiu que só teve conhecimento dos fundos Airbus em 2022, no seguimento da auditoria pedida pela TAP. Na comissão parlamentar de inquérito à TAP

"Fundos Airbus? "Nós não escondemos nada a ninguém. Se há alguém que não escondeu nada a ninguém foram os ministros Pedro Nuno Santos e Fernando Medina que mandaram o relatório para o Ministério Público, apontou, em resposta às perguntas do deputado do PCP, Bruno Dias.



Hugo Mendes admitiu, contudo, ter "ouvido dizer" que existiam fundos antes de ter tido conhecimento formal através das diligências junto da Airbus que a equipa liderada por Christine Ourmières-Widener decidiu tomar após analisar o negócio que poderá ter lesado a TAP em mais de 400 milhões de euros.





Porém, garantiu que não tinha "informação concreta, específica, rigorosa que pudesse levantar bandeiras de risco".





No final do ano passado, Pedro Nuno Santos enviou a auditoria realizada pela administração da TAP à compra de aviões durante a gestão de David Neeleman para o Ministério Público (MP). Em causa estão suspeitas de a companhia ter pago mais pelos aviões do que os concorrentes e de que o dinheiro ganho com esta operação terá sido usado por Neeleman para entrar no capital da companhia aérea. As conclusões do inquérito ainda não são conhecidas.



Na altura, a TAP desistiu do contrato para o leasing de 12 aeronaves A350 em troca de 53 aeronaves de uma nova gama e uma "contribuição" superior a 200 milhões de euros da fabricante ao empresário americano, que os terá utilizado para capitalizar a TAP, conforme previsto no acordo de privatização.



Hugo Mendes pediu a demissão juntamente com Pedro Nuno Santos no final de 2022 na sequência da polémica em torno da indemnização de Alexandra Reis.