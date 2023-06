Inquérito à TAP abriu uma matriosca de polémicas

Ao longo de dois meses e meio, foram realizadas 46 audições na comissão parlamentar de inquérito à gestão política da TAP. Como uma matriosca, durante as mais de 160 horas de trabalhos foram feitas revelações que geraram polémicas atrás de polémicas e fizeram tremer o Governo. Desde reuniões secretas, pedidos de alteração de voos para o Presidente da República, pagamentos de consultorias e pré-reformas milionárias, contratação de amigos até acusações de agressões e roubo e o envolvimento do SIS, houve de tudo um pouco na comissão que começou por investigar uma indemnização de 500 mil euros e acabou por desencadear uma avalanche de revelações. As conclusões finais serão votadas a 13 de julho, mas a oposição quer que sejam retiradas mais consequências.

