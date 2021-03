Linhas aéreas moçambicanas assinam acordo com petrolífera Total

As Linhas Aéreas de Moçambique (LAM) assinaram um acordo com a petrolífera francesa Total para prestar transporte na rota Maputo-Pemba-Afungi, anunciou hoje a companhia de aviação estatal.Pemba é a capital da província nortenha de Cabo Delgado e Afungi é a península daquela região onde a petrolífera está a construir um complexo industrial de extração e liquefação de gás natural, o maior investimento privado em curso em África no valor de 20 mil milhões de euros.O contrato de três anos prevê que a LAM dedique à Total uma aeronave Bombardier Q400, modelo que segundo o fabricante pode transportar até 70 pessoas.João Jorge, diretor-geral da LAM classifica o acordo como uma oportunidade "capaz de projetar a companhia" e permitir "alargar a carteira de clientes", realçando que a Total lida com passageiros de diferentes origens geográficas.À companhia caberá garantir "mobilidade rápida dos profissionais que estão envolvidos na concretização do projeto de gás no país", concluiu.