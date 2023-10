Lufthansa vai lançar nova companhia regional em julho de 2024

O grupo aéreo Lufthansa, um dos interessados na privatização da TAP, anunciou esta quarta-feiraje que vai lançar uma nova companhia aérea, a City Airlines, em julho de 2024, para reforçar a sua posição nos voos de curta distância na Europa e reduzir os custos."A nova companhia City Airlines começará a operar no verão de 2024 (...) a partir dos 'hubs' de Munique e Frankfurt", depois de ter "obtido a sua aprovação em junho" passado, declarou o grupo alemão em comunicado.Esta nova filial deve permitir à companhia "reforçar a sua competitividade na curta distância" na Europa, em particular nas ligações para os 'hubs' de Frankfurt e Munique, de onde partem os voos de longa distância, acrescentou.Este segmento é atualmente gerido em grande parte por uma outra subsidiária da Lufthansa, a Lufthansa CityLine, com uma estrutura de custos que é considerada demasiado cara pela administração. As duas subsidiárias "vão continuar a operar ao mesmo tempo".O grupo, que vai começar a recrutar pessoal de 'cockpit' e cabine a partir de novembro, declarou, no entanto, privilegiar "candidatos com experiência", tendo como alvo em particular as "equipas da Lufthansa CityLine".Segundo a imprensa alemã, os antigos funcionários da companhia 'low cost' do grupo Germanwings, suprimida em 2020, podem também beneficiar da criação da nova empresa.A estratégia é, no entanto, denunciada pelos sindicatos como uma manobra jurídica para a Lufthansa reduzir custos, contratando trabalhadores já presentes no grupo com novos contratos menos vantajosos.A Lufthansa disse que quer negociar com "os parceiros sociais" as condições de futuras contratações, que pretende "competitivas".